Early voting begins Tuesday for the Nov. 6 election.
Early voting runs Oct. 23-30 every day except Sunday, 8:30am-6pm at your parish registrar of voters office or at other designated locations. The list is below:
Here's what you need to bring:
When you go to cast your vote early, you will be asked to identify yourself with either a photo ID or signature on a voter affidavit. You may use a driver's license, a Louisiana special ID or some other generally recognized picture ID that has your name and signature. You may wish to contact your local Registrar of Voters Office for specific locations, dates and times.
JEFFERSON PARISH:
JOSEPH YENNI PARISH BUILDING
1221 ELMWOOD PARK BLVD., RM 502
HARAHAN, LA 70123
504-736-6191
-
CHARLES ODOM BUILDING
5001 WEST BANK EXPRESSWAY SUITE C-2
MARRERO, LA 70072
504-349-5690
-
408 MINOR ST
KENNER, LA 70062
504-467-5168
-
* GRAND ISLE MULTIPLEX
3101 HWY 1
GRAND ISLE, LA 70358
504-349-5690
-
LAFOURCHE
LAFOURCHE GOVERNMENT COMPLEX
307 WEST 4TH STREET
THIBODAUX, LA 70301-3105
985-447-3256
-
SOUTH LAFOURCHE LIBRARY
16241 EAST MAIN STREET - SUITE B23
GALLIANO, LA 70354
985-632-5520
-
* LAFOURCHE PARISH GOVERNMENT COMPLEX
4876 HIGHWAY 1
MATHEWS, LA 70375
985-447-3256
-
ORLEANS
CITY HALL, 1300 PERDIDO ST., #1W24
NEW ORLEANS, LA 70112-2127
504-658-8300
-
ALGIERS COURTHOUSE
225 MORGAN ST RM#105
NEW ORLEANS, LA 70114
504-658-8323
-
* VOTING MACHINE WAREHOUSE
8870 CHEF MENTEUR HWY
NEW ORLEANS, LA 70127
504-658-8300
-
* LAKE VISTA COMMUNITY CENTER
6500 SPANISH FORT BLVD, 2ND FLOOR
MEETING ROOM
NEW ORLEANS, LA 70124
504-658-8300
-
PLAQUEMINES
PLAQUEMINES PARISH GOVT. BLDG.
28028 HWY 23
PORT SULPHUR, LA 70083
504-934-3620
-
* BELLE CHASSE LIBRARY
8442 HWY 23
BELLE CHASSE, LA 70037
504-934-3620
-
* REV PERCY M. GRIFFIN COMMUNITY
CENTER
15577 HWY 39
DAVANT, LA 70040
504-934-3620
-
ST. BERNARD
ST BERNARD PARISH GOVERNMENT
8201 W. JUDGE PEREZ DR., RM #104
CHALMETTE, LA 70043-1696
504-278-4232
-
ST. CHARLES
COURTHOUSE, 15045 RIVER RD., #189
HAHNVILLE, LA 70057-2106
985-783-5120
-
* 14564 RIVER ROAD
NEW SARPY, LA 70078
985-783-5120
-
ST. JAMES
ST JAMES PARISH COURTHOUSE
5800 LA 44, THIRD FLOOR
CONVENT, LA 70723-0106
225-562-2445
-
ST JAMES PARISH COURTHOUS ANNEX
2631 LA 20 WEST
VACHERIE, LA 70090
225-562-2403
-
ST. JOHN THE BAPTIST
1801 W. AIRLINE HWY.
LAPLACE, LA 70068
985-652-9797
-
2393 HWY. 18
EDGARD, LA 70049-3344
985-331-4559
-
ST. TAMMANY
ST. TAMMANY JUSTICE CENTER PARKING
GARAGE
601 N JEFFERSON AVE
COVINGTON, LA 70433
985-809-5500
-
THE TOWERS BUILDING
520 OLD SPANISH TRAIL SUITE 4C
SLIDELL, LA 70458
985-646-4125
-
* ST. TAMMANY ADMINISTRATIVE COMPLEX
21490 KOOP DR - BUILDING A
(COUNCIL CHAMBERS)
MANDEVILLE, LA 70448
985-809-5500
-
TANGIPAHOA
TANGIPAHOA PARISH COURTHOUSE
110 N. BAY ST., #103
AMITE, LA 70422-2599
985-748-3215
-
TANGIPAHOA SHERIFF'S OFFICE
SUBSTATION
15475 CLUB DELUXE RD
HAMMOND, LA 70403
985-345-3717
-
TERREBONNE
8026 MAIN STREET, SUITE 101
HOUMA, LA 70360-3407
985-873-6533
-
WASHINGTON
WASHINGTON PARISH COURTHOUSE
900 WASHINGTON ST.
FRANKLINTON, LA 70438-1719
985-839-7850
-
* NORTHSORE TECHNICAL COLLEGE (VO-TECH )
1710 SULLIVAN DRIVE
BOGALUSA, LA 70427
985-839-7850
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