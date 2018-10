Early voting begins Tuesday for the Nov. 6 election.

Early voting runs Oct. 23-30 every day except Sunday, 8:30am-6pm at your parish registrar of voters office or at other designated locations. The list is below:

Here's what you need to bring:

When you go to cast your vote early, you will be asked to identify yourself with either a photo ID or signature on a voter affidavit. You may use a driver's license, a Louisiana special ID or some other generally recognized picture ID that has your name and signature. You may wish to contact your local Registrar of Voters Office for specific locations, dates and times.

JEFFERSON PARISH:

JOSEPH YENNI PARISH BUILDING

1221 ELMWOOD PARK BLVD., RM 502

HARAHAN, LA 70123

504-736-6191

-

CHARLES ODOM BUILDING

5001 WEST BANK EXPRESSWAY SUITE C-2

MARRERO, LA 70072

504-349-5690

-

408 MINOR ST

KENNER, LA 70062

504-467-5168

-

* GRAND ISLE MULTIPLEX

3101 HWY 1

GRAND ISLE, LA 70358

504-349-5690

-

LAFOURCHE

LAFOURCHE GOVERNMENT COMPLEX

307 WEST 4TH STREET

THIBODAUX, LA 70301-3105

985-447-3256

-

SOUTH LAFOURCHE LIBRARY

16241 EAST MAIN STREET - SUITE B23

GALLIANO, LA 70354

985-632-5520

-

* LAFOURCHE PARISH GOVERNMENT COMPLEX

4876 HIGHWAY 1

MATHEWS, LA 70375

985-447-3256

-

ORLEANS

CITY HALL, 1300 PERDIDO ST., #1W24

NEW ORLEANS, LA 70112-2127

504-658-8300

-

ALGIERS COURTHOUSE

225 MORGAN ST RM#105

NEW ORLEANS, LA 70114

504-658-8323

-

* VOTING MACHINE WAREHOUSE

8870 CHEF MENTEUR HWY

NEW ORLEANS, LA 70127

504-658-8300

-

* LAKE VISTA COMMUNITY CENTER

6500 SPANISH FORT BLVD, 2ND FLOOR

MEETING ROOM

NEW ORLEANS, LA 70124

504-658-8300

-

PLAQUEMINES

PLAQUEMINES PARISH GOVT. BLDG.

28028 HWY 23

PORT SULPHUR, LA 70083

504-934-3620

-

* BELLE CHASSE LIBRARY

8442 HWY 23

BELLE CHASSE, LA 70037

504-934-3620

-

* REV PERCY M. GRIFFIN COMMUNITY

CENTER

15577 HWY 39

DAVANT, LA 70040

504-934-3620

-

ST. BERNARD

ST BERNARD PARISH GOVERNMENT

8201 W. JUDGE PEREZ DR., RM #104

CHALMETTE, LA 70043-1696

504-278-4232

-

ST. CHARLES

COURTHOUSE, 15045 RIVER RD., #189

HAHNVILLE, LA 70057-2106

985-783-5120

-

* 14564 RIVER ROAD

NEW SARPY, LA 70078

985-783-5120

-

ST. JAMES

ST JAMES PARISH COURTHOUSE

5800 LA 44, THIRD FLOOR

CONVENT, LA 70723-0106

225-562-2445

-

ST JAMES PARISH COURTHOUS ANNEX

2631 LA 20 WEST

VACHERIE, LA 70090

225-562-2403

-

ST. JOHN THE BAPTIST

1801 W. AIRLINE HWY.

LAPLACE, LA 70068

985-652-9797

-

2393 HWY. 18

EDGARD, LA 70049-3344

985-331-4559

-

ST. TAMMANY

ST. TAMMANY JUSTICE CENTER PARKING

GARAGE

601 N JEFFERSON AVE

COVINGTON, LA 70433

985-809-5500

-

THE TOWERS BUILDING

520 OLD SPANISH TRAIL SUITE 4C

SLIDELL, LA 70458

985-646-4125

-

* ST. TAMMANY ADMINISTRATIVE COMPLEX

21490 KOOP DR - BUILDING A

(COUNCIL CHAMBERS)

MANDEVILLE, LA 70448

985-809-5500

-

TANGIPAHOA

TANGIPAHOA PARISH COURTHOUSE

110 N. BAY ST., #103

AMITE, LA 70422-2599

985-748-3215

-

TANGIPAHOA SHERIFF'S OFFICE

SUBSTATION

15475 CLUB DELUXE RD

HAMMOND, LA 70403

985-345-3717

-

TERREBONNE

8026 MAIN STREET, SUITE 101

HOUMA, LA 70360-3407

985-873-6533

-

WASHINGTON

WASHINGTON PARISH COURTHOUSE

900 WASHINGTON ST.

FRANKLINTON, LA 70438-1719

985-839-7850

-

* NORTHSORE TECHNICAL COLLEGE (VO-TECH )

1710 SULLIVAN DRIVE

BOGALUSA, LA 70427

985-839-7850

Parish not on here? Click for all parishes in Louisiana

