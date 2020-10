Know to Vote | Early voting locations in Louisiana by-parish

Here's a list of early voting locations in Louisiana by-parish from Louisiana's election and voting website.

NEW ORLEANS — Anyone registered to vote can vote early, according to Louisiana's election and voting website.

Voters who want to vote early for any election in Louisiana can do so in person at their parish Registrar of Voters Office or at designated locations in their parish from 14 to seven days before any election.

Nov. 3, 2020 Presidential General and Open Congressional Primary Election

Early voting is Oct. 16-27 (excluding Sunday, Oct. 18 and Sunday, Oct. 25) from 8 a.m.-7 p.m.

*indicates a possibility that the location will be open on limited dates. Check your early voting locations by going to Voter Portal. Please contact your registrar for more information.

ACADIA PARISH (01)

568 NW COURT CIRCLE

CROWLEY, LA 70526-4363

337-788-8841

ALLEN PARISH (02)

ALLEN PARISH REGISTRAR OF VOTERS OFFICE

105 N FIFTH ST

OBERLIN, LA 70655

337-639-4966

ASCENSION PARISH (03)

COURTHOUSE ANNEX - 828 S IRMA BLVD

RM #205

GONZALES, LA 70737-3631

225-621-5780

STE B

DONALDSONVILLE, LA 70346

225-473-7906

37433 HWY 42

PRAIRIEVILLE, LA 70769

225-621-5780

ASSUMPTION PARISH (04)

COURTHOUSE

4809 HIGHWAY 1 NAPOLEONVILLE, LA 70390-0578

985-369-7347

AVOYELLES PARISH (05)

AVOYELLES PARISH COURTHOUSE

312 N MAIN, SUITE E

MARKSVILLE, LA 71351-2409

318-253-7129

204 S STEWART

DERIDDER, LA 70634-4050

337-463-7955

BIENVILLE PARISH (07)

BIENVILLE PARISH COURTHOUSE

100 COURTHOUSE DR STE 1400 (200

GAP FARM RD)

ARCADIA, LA 71001-1001

318-263-7407

BOSSIER PARISH (08)

BOSSIER PARISH COURTHOUSE

204 BURT BLVD - SECOND FLOOR

BENTON, LA 71006

318-965-2301

2206 BECKETT ST

BOSSIER CITY, LA 71111

318-965-2301

CADDO PARISH (09)

525 MARSHALL, SUITE 103

SHREVEPORT, LA 71101

318-226-6891

CALCASIEU PARISH (10)

CALCASIEU REGISTRAR OF VOTERS

1000 RYAN ST RM #7

LAKE CHARLES, LA 70601-5250

337-721-4000

500 N. HUNTINGTON ST.

SULPHUR, LA 70663

337-721-4000

261 PARISH RD

MOSS BLUFF, LA 70611

337-721-4000

LAKE CHARLES, LA 70601

337-721-4000

CALDWELL PARISH(11)

COURTHOUSE, 201 MAIN ST.

SUITE 4

COLUMBIA, LA 71418-1107

318-649-7364

CAMERON PARISH(12)

CAMERON WEST ANNEX

148 SMITH CIRCLE

CAMERON, LA 70631-0001

337-775-5493

10200 GULF HWY

GRAND LAKE, LA 70607

337-775-5493

980 MAIN ST

HACKBERRY, LA 70645

337-775-5493

CATAHOULA PARISH (13)

301 BUSHLEY ST- COURTHOUSE RM 103

HARRISONBURG, LA 71340

318-744-5745

CLAIBORNE PARISH (14)

CLAIBORNE PARISH POLICE JURY

OFFICE COMPLEX

507 W. MAIN ST STE 1

HOMER, LA 71040-3929

318-927-3332

CONCORDIA PARISH (15)

NEW CRTHSE

4001 CARTER ST. SUITE K

VIDALIA, LA 71373-3021

318-336-7770

DE SOTO PARISH (16)

104 CROSBY ST

MANSFIELD, LA 71052-2046

318-872-1149

1746 HWY 171

STONEWALL, LA 71078

318-872-1149

EAST BATON ROUGE PARISH (17)

MOTOR VEHICLE BLDG

2250 MAIN ST

BAKER, LA 70714-2529

225-389-5206

11010 COURSEY BLVD

BATON ROUGE, LA 70816

225-389-7682

3851 ESSEN LANE

BATON ROUGE, LA 70809

11260 JOOR RD

BATON ROUGE, LA 70818

222 ST LOUIS ST, ROOM 607

BATON ROUGE, LA 70802

EAST CARROLL PARISH (18)

NEW COURTHOUSE BLDG.

400 1ST ST.

LAKE PROVIDENCE, LA 71254-2695

318-559-2015

EAST FELICIANA PARISH (19)

11048 BANK ST.

CLINTON, LA 70722

225-683-3105

EVANGELINE PARISH (20)

EVANGELINE PARISH COURTHOUSE

200 COURT ST, STE 102

VILLE PLATTE, LA 70586-4463

337-363-5538

FRANKLIN PARISH (21)

6560 MAIN ST

WINNSBORO, LA 71295-2750

318-435-4489

GRANT PARISH (22)

COURTHOUSE 200 MAIN ST

COLFAX, LA 71417-1828

318-627-9938

IBERIA PARISH (23)

IBERIA PARISH COURTHOUSE

300 S. IBERIA ST. STE 110

NEW IBERIA, LA 70560-4543

337-369-4407

IBERVILLE PARISH (24)

IBERVILLE PARISH COURTHOUSE- REGISTRAR OF VOTERS

58050 MERIAM ST. - ROOM 209

PLAQUEMINE, LA 70764-2717

225-687-5201

JACKSON PARISH(25)

JACKSON PARISH COURTHOUSE

500 E. COURT ST., ROOM 102

JONESBORO, LA 71251-3400

318-259-2486

JEFFERSON PARISH(26)

JOSEPH YENNI PARISH BUILDING

1221 ELMWOOD PARK BLVD., RM 502

HARAHAN, LA 70123

504-736-6191

5001 WEST BANK EXPRESSWAY SUITE C-2

MARRERO, LA 70072

504-349-5690

KENNER, LA 70062

504-467-5168

3101 HWY 1

GRAND ISLE, LA 70358

504-349-5690

JEFFERSON DAVIS PARISH(27)

302 N CUTTING AVE

JENNINGS, LA 70546-5361

337-824-0834

LAFAYETTE PARISH (28)

1010 LAFAYETTE ST., SUITE 313

LAFAYETTE, LA 70501-6885

337-291-7140

309 CORA STREET

LAFAYETTE, LA 70501

215 LA NEUVILLE ROAD

YOUNGSVILLE, LA 70592

LAFOURCHE PARISH (29)

LAFOURCHE GOVERNMENT COMPLEX

307 WEST 4TH STREET

THIBODAUX, LA 70301-3105

985-447-3256

16241 EAST MAIN STREET - SUITE B23

GALLIANO, LA 70354

985-632-5520

4876 HIGHWAY 1

MATHEWS, LA 70375

985-447-3256

LASALLE PARISH (30)

LASALLE PARISH HOMELAND SECURITY BLDG

1009 COURTHOUSE ST SUITE B

JENA, LA 71342

318-992-2254

LINCOLN PARISH (31)

LINCOLN PARISH COURTHOUSE

100 W. TEXAS AVE. RM 10

RUSTON, LA 71270-4463

318-251-5110

LIVINGSTON PARISH (32)

29938 S MAGNOLIA ST

LIVINGSTON, LA 70754

225-686-3054

8101 US HWY 190

DENHAM SPRINGS, LA 70706

MADISON PARISH (33)

MADISON PARISH COURTHOUSE

100 N CEDAR ST., RM 5

TALLULAH, LA 71282-3892

318-574-2193

MOREHOUSE PARISH (34)

COURTHOUSE ANNEX

129 N. FRANKLIN

BASTROP, LA 71220-3815

318-281-1434

NATCHITOCHES PARISH (35)

NATCHITOCHES PARISH COURTHOUSE

200 CHURCH ST. OFFICE 103

NATCHITOCHES, LA 71457-4673

318-357-2211

ORLEANS PARISH (36)

CITY HALL, 1300 PERDIDO ST., #1W24

NEW ORLEANS, LA 70112-2127

504-658-8300

225 MORGAN ST RM#105

NEW ORLEANS, LA 70114

504-658-8323

8870 CHEF MENTEUR HWY

NEW ORLEANS, LA 70127

504-658-8300

6500 SPANISH FORT BLVD, 2ND FLOOR

MEETING ROOM

NEW ORLEANS, LA 70124

504-658-8300

1501 DAVE DIXON DRIVE

NEW ORLEANS, LA 70113

504-658-8300

OUACHITA PARISH (37)

REGISTRAR OF VOTERS

1650 DESIARD ST SUITE 125

MONROE, LA 71201-7722

318-327-1436

1800 N 7TH ST

WEST MONROE, LA 71291

318-327-1436

PLAQUEMINES PARISH (38)

PLAQUEMINES PARISH GOVT. BLDG.

28028 HWY 23

PORT SULPHUR, LA 70083

504-934-3620

301 MAIN STREET

BELLE CHASSE, LA 70037

504-934-3620

15577 HWY 39

DAVANT, LA 70040

504-934-3620

POINTE COUPEE PARISH (39)

211 EAST MAIN STREET - COURTHOUSE

NEW ROADS, LA 70760-3661

225-638-5537

RAPIDES PARISH (40)

RAPIDES PARISH COURTHOUSE

701 MURRAY ST.

ALEXANDRIA, LA 71301-8060

318-473-6770

2450 HWY 28 E

PINEVILLE, LA 71360

RED RIVER PARISH (41)

* OLD RED RIVER FIRE STATION

1900 LISSO ST, CORNER OF LISSO AND EAST CARROLL ST

COUSHATTA, LA 71019

318-932-5027

RICHLAND PARISH (42)

COURTHOUSE, 708 JULIA ST., #B-102

708 JULIA ST., #B-102

RAYVILLE, LA 71269-0368

318-728-3582

SABINE PARISH (43)

COURTHOUSE, 400 CAPITOL ST., #107

MANY, LA 71449-3098

318-256-3697

ST. BERNARD PARISH (44)

ST BERNARD PARISH GOVERNMENT

8201 W. JUDGE PEREZ DR., RM #104

CHALMETTE, LA 70043-1696

504-278-4232

ST. CHARLES PARISH (45)

COURTHOUSE, 15045 RIVER RD., #189

HAHNVILLE, LA 70057-2106

985-783-5120

14564 RIVER ROAD

NEW SARPY, LA 70078

985-783-5120

ST. HELENA PARISH (46)

NFC BUILDING - 1ST FLOOR

23 S. MAIN ST SUITE A

GREENSBURG, LA 70441

225-222-4440

ST. JAMES PARISH (47)

ST JAMES PARISH COURTHOUSE

5800 LA 44, SECOND FLOOR

CONVENT, LA 70723-0106

225-562-2445

2631 LA 20 WEST

VACHERIE, LA 70090

225-562-2403

1611 LUTCHER AVE

LUTCHER, LA 70071

225-562-2445

ST. JOHN THE BAPTIST PARISH (48)

1811 W. AIRLINE HWY.

LAPLACE, LA 70068-3345

985-359-0175

EDGARD, LA 70049-3344

985-331-4559

ST. LANDRY PARISH (49)

COURTHOUSE

118 S. COURT ST., SUITE 114

OPELOUSAS, LA 70570-5166

337-948-0572

300 S. SECOND STREET

EUNICE, LA 70535

337-948-0572

ST. MARTIN PARISH (50)

ST. MARTIN PARISH COURTHOUSE ANNEX

415 SAINT MARTIN STREET

ST MARTINVILLE, LA 70582-4549

337-394-2204

1227 STEPHENSVILLE ROAD

MORGAN CITY, LA 70380

337-394-2204

391 CANNERY ROAD

BREAUX BRIDGE, LA 70517

337-394-2204

ST. MARY PARISH (51)

ST MARY PARISH COURTHOUSE

500 MAIN ST., STE. 301

FRANKLIN, LA 70538-6144

337-828-4100

301 THIRD ST

MORGAN CITY, LA 70380

985-384-8638

ST. TAMMANY PARISH (52)

ST. TAMMANY JUSTICE CENTER PARKING GARAGE

601 N JEFFERSON AVE

COVINGTON, LA 70433

985-809-5500

520 OLD SPANISH TRAIL SUITE 2F

SLIDELL, LA 70458

985-646-4125

21490 KOOP DR - BUILDING A

(COUNCIL CHAMBERS)

MANDEVILLE, LA 70448

985-809-5500

TANGIPAHOA PARISH (53)

TANGIPAHOA PARISH COURTHOUSE

110 N. BAY ST., #103

AMITE, LA 70422-2599

985-748-3215

15475 CLUB DELUXE RD

HAMMOND, LA 70403

985-345-3717

TENSAS PARISH (54)

COURTHOUSE ANNEX,

203 HANCOCK ST.

ST JOSEPH, LA 71366

318-766-3931

TERREBONNE PARISH (55)

8026 MAIN STREET, SUITE 101

HOUMA, LA 70360-3407

985-873-6533

346 CIVIC CENTER BLVD

HOUMA, LA 70360

UNION PARISH (56)

COURTHOUSE ANNEX

303 E WATER ST #107

FARMERVILLE, LA 71241-3000

318-368-8660

VERMILION PARISH (57)

VERMILION PARISH COURTHOUSE

COURTHOUSE, 100 N. STATE ST., #120

ABBEVILLE, LA 70510-5170

337-898-4324

VERNON PARISH (58)

ANNEX, 301 E. COURTHOUSE ST.

LEESVILLE, LA 71446-4330

337-239-3690

WASHINGTON PARISH (59)

WASHINGTON PARISH COURTHOUSE

900 WASHINGTON ST.

FRANKLINTON, LA 70438-1719

985-839-7850

1710 SULLIVAN DRIVE

BOGALUSA, LA 70427

985-839-7850

WEBSTER PARISH (60)

WEBSTER PARISH COURTHOUSE

410 MAIN STREET

MINDEN, LA 71055-3382

318-377-9272

101 MACHEN DR

SPRINGHILL, LA 71075

318-377-9272

WEST BATON ROUGE PARISH (61)

COURTHOUSE ANNEX BUILDING

883 7TH STREET SUITE A

PORT ALLEN, LA 70767-0031

225-336-2421

WEST CARROLL PARISH (62)

WEST CARROLL PARISH COURTHOUSE

305 E. MAIN ST., RM. 108

OAK GROVE, LA 71263

318-428-2381

WEST FELICIANA PARISH (63)

5932 COMMERCE ST - GOVNMNTL COMPLEX

ST FRANCISVILLE, LA 70775

225-635-6161

WINN PARISH (64)

COURTHOUSE, 119 W. MAIN ST., #105

WINNFIELD, LA 71483-3238

318-628-6133

